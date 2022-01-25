Bursa'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam ettiğini belirtti.

Vali Yakup Canpolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağını kaydetti.