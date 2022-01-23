Bursa'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

BURSA Valisi Yakup Canbolat, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

BURSA Valisi Yakup Canbolat, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 ve 25 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.