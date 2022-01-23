Bursa'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde soğuk hava ile kar yağışına bağlı oluşabilecek buzlanma, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağını belirtti.