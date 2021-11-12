Bursa'da engelli çocuğu ve annesini otobüse almayan şoför hakkında inceleme başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'da bebek arabasındaki çocuğu ve annesini engelli rampasını açmayarak otobüse almayan şoför hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesince işlem başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir özel halk otobüsü şoförünün, araçta bulunan engelli rampasını açmayıp, durakta bekleyen bebek arabasındaki engelli çocuk ve annesini araca almadığının yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, ilgili şoförün disiplin kuruluna sevk edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bursa'da engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında sorunsuzca yer alması amacıyla ulaşım filosuna engelli rampası bulunan araçları dahil eden ve engelli vatandaşların sorunsuz ulaşımı için bütün kolaylıkları sunan Büyükşehir Belediyesinin bu gayretlerine bazı şoförlerin olumsuz davranışları gölge düşürüyor. Dün öğle saatlerinde yaşanan ve cep telefonu görüntüleriyle sosyal medyada da geniş yer bulan olayda özel halk otobüsü şoförü, bebek arabasındaki engelli çocuk ve annesini otobüse almadı. Yolcunun, bir sonraki araca sorunsuz bir şekilde binip, gideceği yere kadar ulaştırıldığı araç içi kameraları tarafından da kayıt altına alındı. Sosyal medyaya düşen cep telefonu görüntüleri ile araç içi kamera görüntülerini incelemeye alan BURULAŞ, tutanak tutup şoförü disiplin kuruluna sevk etti."

Kadın ve beraberindeki engelli çocuğun başka bir otobüse binerek yolculuk ettiği görüntüler belediye tarafından paylaşıldı.

Bu arada, belediye yetkililerinin mağdur edilen kadına ulaşıp yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirttiği öğrenildi.

Haberi Kaydet