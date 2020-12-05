Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi
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Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi

05.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:41

Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi Emniyetten yaya öncelikli denetim Bursa caddelerinde yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi

Emniyetten yaya öncelikli denetim

BURSA - Bursa caddelerinde yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde başlatılan yaya öncelikli denetimler Bursa'da uygulanmaya başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Çekirge meydanında yaya öncelikli denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 96 araç kontrol edilirken, yayalara öncelik tanımayan 6 araç sürücüsüne 3558 lira cezai işlem uyguladı.

Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi
Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi
Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi
Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi
Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi
Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi
Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi
Bursa'da yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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