Bursa'da emniyetten koronavirüs tedbirlerine Mobese'li denetim Bursa'da emniyetten koronavirüs tedbirlerine Mobese'li denetimBURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri, kentin dört bir yanındaki Mobese kameralarıyla denetliyor.

Bursa'da emniyetten koronavirüs tedbirlerine Mobese'li denetim

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri, kentin dört bir yanındaki Mobese kameralarıyla denetliyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte alınan koronavirüs tedbirlerini Mobese kameralarıyla denetliyor. Ekipler, insan yoğunluğunun bulunduğu şehir merkezi, park ve bahçeler, sahil şeridi gibi bir çok noktayı takip ederek, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Mobese kameralarından 65 yaş ve üstü vatandaşların bulunduğu yerleri tespit eden polis ekipleri, durumu sahada özel olarak kurulan Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Vefa Sosyal Destek Ekibi'ne bildiriyor. İhbar üzerine harekete geçen Vefa ekibi, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor. 25 timden oluşan Vefa ekibi, 3 milyon nüfusa sahip olan Bursa'da, gelen ihbarları değerlendirerek günde binlerce 65 yaş ve üstü vatandaşa gerekli uyarıları yapıyor.

Vefa ekibi, ayrıca günde ortalama bin kişinin de temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor. İhtiyaçları karşılanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, koronvirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: DHA