Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu
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Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu

Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya üretim atölyesinde elini testere makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.

BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya üretim atölyesinde elini testere makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki iş yerinde çalışan A.İ, sağ elini yatar testere makinesine kaptırdı.

İş yerindekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Parmaklarından üçü kopan işçi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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