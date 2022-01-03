Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı - Haberler
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Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı Bursa'da park halindeki araçların camlarını kıran zanlı tutuklandı Bursa'da, eline aldığı kürekle otoparktaki araçların camlarını kıran zanlı tutuklandı.

BURSA (İHA) - Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Bursa'da park halindeki araçların camlarını kıran zanlı tutuklandı

BURSA - Bursa'da, eline aldığı kürekle otoparktaki araçların camlarını kıran zanlı tutuklandı.

Bursa'nın turistik yerlerinden İnkaya bölgesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen R.P., eline aldığı kürekle otoparktaki araçların camlarının kırdı. Olay esnasında otoparkta bulunan bir vatandaş o anları şaşkınlık içerisinde cep telefonuyla kaydetti. Araçlarda maddi hasar oluşurken, araç sahipleri araçlarının başına geldiklerinde şoka uğradı. Polis ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine şüpheli R.P.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri

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