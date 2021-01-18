Bursa'da eli makine ile demirlerin arasına sıkışan işçi yaralandı
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Bursa'da eli makine ile demirlerin arasına sıkışan işçi yaralandı

18.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:44
Bursa'da eli makine ile demirlerin arasına sıkışan işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eli makineyle demirlerin arasına sıkışan işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eli makineyle demirlerin arasına sıkışan işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir demir doğrama işletmesinde çalışan Metin A. (48), iş yerinde bulunan demirleri makineyle bükmeye çalışırken, parmakları makine ile demirler arasına sıkıştı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Metin A'nın parmaklarında ezilme meydana geldiği, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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