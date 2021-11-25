Bursa'da eli bıçaklı şahsın, evine giden kadını takip ettiği iddiası - Haberler
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Bursa'da eli bıçaklı şahsın, evine giden kadını takip ettiği iddiası

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Bursa'da eli bıçaklı şahsın, evine giden kadını takip ettiği iddiası

Bursa'da evine giden genç kadının, bıçaklı bir şahıs tarafından takip edildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar şahsın elinde bıçak olmadığını, köpeğini gezdirmeye çıktığını öne sürdü. Emniyet tarafından yapılan incelemede kadını takip ettiği görülen şahsın elindekinin bıçak olmadığı anlaşıldı. Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen şahıs sınır dışı edilecek.

BURSA (Haberler.com) - Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Bursa'da akşam saatlerinde evine doğru yürüyen bir kadının, elinde bıçak olan bir erkek tarafından takip edildiği iddia edilmişti. Görüntülerde kadının binanın kapısına kadar takip edildiği, hızlıca kapıyı açıp içeri girdiği, bu esnada da apartmanın yakınında bir erkeğin beklediği görülüyordu.

Bursa'da eli bıçaklı şahsın, evine giden kadını takip ettiği iddiası

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar şahsın elindekinin bıçak değil, köpek tasması olduğunu ve o esnada köpeğini gezdirdiğini iddia etti.

Bursa'da eli bıçaklı şahsın, evine giden kadını takip ettiği iddiası

Bursa'da eli bıçaklı şahsın, evine giden kadını takip ettiği iddiası

Gündemden düşmeyen olayın detayları ortaya çıktı. Emniyet'ten gelen bilgilere göre genç kadın, takip edildiğini anlayınca polisi aradı. İhbar üzerine araştırma yapan ekipler şahsı zeytinlikte yakalandı. Yapılan incelemede şahsın kadının evine kadar kadını takip ettiği görüldü. Ancak şahsın elindeki cismin bıçak olmadığı da tespit edildi.

Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan M.D, polis merkezine götürüldü. Halkın huzurunu bozmak suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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"Bursa'da eli bıçaklı şahsın, evine giden kadını takip ettiği iddiası"
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"Bursa'da evine giden genç kadının, bıçaklı şahıs tarafından takip edildiği iddia edildi. Bazı kullanıcılar şahsın elinde bıçak olmadığını, köpeğini gezdirmeye çıktığını öne sürdü. Yapılan incelemede Afgan uyruklu şahsın kadını takip ettiği, elindekinin ise bıçak olmadığı tespit edildi. "

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