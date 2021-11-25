"Bursa'da eli bıçaklı şahsın, evine giden kadını takip ettiği iddiası"

BURSA (Haberler.com) - Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Bursa'da akşam saatlerinde evine doğru yürüyen bir kadının, elinde bıçak olan bir erkek tarafından takip edildiği iddia edilmişti. Görüntülerde kadının binanın kapısına kadar takip edildiği, hızlıca kapıyı açıp içeri girdiği, bu esnada da apartmanın yakınında bir erkeğin beklediği görülüyordu.

ELİNDEKİNİN BIÇAK OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar şahsın elindekinin bıçak değil, köpek tasması olduğunu ve o esnada köpeğini gezdirdiğini iddia etti.

BIÇAK OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Gündemden düşmeyen olayın detayları ortaya çıktı. Emniyet'ten gelen bilgilere göre genç kadın, takip edildiğini anlayınca polisi aradı. İhbar üzerine araştırma yapan ekipler şahsı zeytinlikte yakalandı. Yapılan incelemede şahsın kadının evine kadar kadını takip ettiği görüldü. Ancak şahsın elindeki cismin bıçak olmadığı da tespit edildi.

AFGANİSTAN UYRUKLU ŞAHIS SINIR DIŞI EDİLECEK

Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan M.D, polis merkezine götürüldü. Halkın huzurunu bozmak suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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