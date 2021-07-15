Bursa'da elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
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Bursa'da elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi

Bursa'da elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da seyir halinde elektrikli bisiklet alev aldı.

Bursa'da seyir halinde elektrikli bisiklet alev aldı. Genç adam gözyaşları içinde bisikletinin kül oluşunu izledi.

Olay akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü alev topuna dönen akülü bisikletten son anda inerek canını kurtardı. Çevredekilerin yardımıyla söndürülen elektrikli bisiklet kullanılmaz hale geldi. Aracının yanışını izleyen genç sürücü kaldırıma oturup gözyaşı döktü. - BURSA

Bursa'da elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
Bursa'da elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
Bursa'da elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
Bursa'da elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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