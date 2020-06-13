Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
13.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:31
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Gazcılar Sokak'ta bulunan yüksek gerilimde hattında çalışan Yücel B. (24), tamirat sırasında elektrik akımına kapıldı.
Diğer işçilerin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Yücel B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA