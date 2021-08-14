Bursa'da elektrik akımına kapılan genç öldü
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Bursa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Bursa'da elektrik akımına kapılan genç öldü
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, köprü ayağında bulunan elektrik kablosundaki akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, köprü ayağında bulunan elektrik kablosundaki akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Soğanlı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, 17 yaşındaki M.F.B, bir köprünün ayağındaki elektrik hattında bulunan akıma kapıldı.

Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.F.B'nin cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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