Bursa'da eko-turizm atağı
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Bursa'da eko-turizm atağı

Bursa'da eko-turizm atağı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesinde yaptırılan konferans salonu, 6 bungalov ev, bir çamaşırhane ve bir umumi tuvaletle ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bursa'da eko-turizm atağı
14.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:21

Bursa'da eko-turizm atağı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesinde yaptırılan konferans salonu, 6 bungalov ev, bir çamaşırhane ve bir umumi tuvaletle ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bursa'nın en fazla göç veren dağ ilçelerinden Harmancık'ta, Kent Mobilyaları Üretim Merkezi, yarım kalan ilkokul ortaokul ve halk eğitim binasının tamamlanması ve çiftçilere ayva fidanı dağıtılması gibi yatırımları devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri'nin de kapasitesini artıyor. BEBKA'dan 2015 yılında sağlanan 1,5 milyon TL'lik hibe ile Harmancık Belediyesi tarafından yaptırılan 3,5 milyon TL bütçeli Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesinde 14 adet bungalov ev, 250 metrekare restoran, macera parkı, paintball, dağ bisikletleri, yürüyüş parkurları ve ATV gezi motorları aktivite alanları bulunuyor. Vatandaşlara doğa ile iç içe muhteşem bir tatil imkanı sunan tesislere ilgi gün geçtikçe artarken, artan talebin karşılanması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesine 350 metrekare taban alanına sahip toplamda 900 metrekare alanlı konferans salonu binası kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ilave 3 milyon liralık yatırımıyla aynı alana 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik 2 katlı bungalov ahşap ev, 1 adet çamaşırhane ile 1 adet umumi tuvalet yapıldı. Çevre düzenlemeleriyle birlikte tamamlanma aşamasına gelen Eko Turizm Sosyal Tesisleri ikinci etabının Temmuz ayında hizmete açılması hedefleniyor.

Yatırımlar sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan korona virüs salgınıyla kesintisiz mücadele ederken, diğer taraftan programlarını aksatmadan yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Harmancık'ta yapımı devam eden Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri ikinci etabını bitirmek üzere olduklarını belirten Başkan Aktaş, "Bu tesisler BEBKA'dan sağlanan hibe ile Harmancık Belediyesi tarafından yapılmıştı. Tesisler kısa sürede büyük ilgi gördü ve talebi karşılamakta zorlanmaya başladı. Bunun üzerine Büyükşehir olarak biz devreye girdik ve konferans salonu, 6 bungalov ev, bir çamaşırhane ve bir umumi tuvaleti bölgeye kazandırıyoruz. Bunun yanında yine Büyükşehir olarak termalle alakalı 25 dönem arazi aldık. Burada yatırımlar başlayacak. Harmancık, Bursa'nın ilçesi olsa da Balıkesir - Kütahya aksında olması önemli avantaj. Bu avantajı da turizm anlamında en iyi şekilde kullanacağız" dedi.

Bursa'da eko-turizm atağı

Kaynak: İHA

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