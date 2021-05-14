Bursa'da ekim ayında dev mermer blokların görücüye çıkacağı fuar şimdiden ilgi görüyor
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Bursa'da ekim ayında dev mermer blokların görücüye çıkacağı fuar şimdiden ilgi görüyor

Bursa'da ekim ayında dev mermer blokların görücüye çıkacağı fuar şimdiden ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

"Sektörün en ağır fuarı" olarak nitelendirilen ve 6'ncısı ekim ayında düzenlenmesi planlanan "Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı"na özellikle Çin ve Hindistan'dan katılmak isteyenlerin aylar öncesinden rezervasyon talebinde bulunduğu bildirildi.

"Sektörün en ağır fuarı" olarak nitelendirilen ve 6'ncısı ekim ayında düzenlenmesi planlanan "Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı"na özellikle Çin ve Hindistan'dan katılmak isteyenlerin aylar öncesinden rezervasyon talebinde bulunduğu bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 20-23 Ekim'de gerçekleştirilmesi öngörülen fuarda toplam ağırlığı 70 bin tona yakın 2 bin 500'ün üzerinde blok mermer ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Salgın nedeniyle 2020'de yapılamayan fuarın müdavimleri arasında bulunan Çinli ve Hindistanlı firmalar, bu yıl Türkiye'den çıkarılan kaliteli mermere sahip olmak için şimdiden yerlerini ayırtıyor.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, AA muhabirine, Türkiye'de yılda 8 milyon tondan fazla mermer bloğu üretildiğini söyledi.

Önceki yıllarda, organizasyon alanına yüzlerce tırla taşınan blok mermerlerin fuarın ilk gününde alıcı bulduğunu belirten Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Herkes pandemi nedeniyle uzun zaman stabil kaldı, bir yere gidemedi. Hindistan'dan, Çin'den arayan müşterilerimiz var. Fuarın ne zaman olacağını soruyorlar. Bu yıl fuar çok iyi geçecek. 40 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. 300'ün üzerinde katılımcı firma olacak."

"İhracata ciddi katkı sağlayacak"

Efendioğlu, fuarın ilk kez düzenlendiği 2015'te 550 blok mermerin sergilendiğini bildirdi.

Organizasyonun her geçen yıl katlanarak büyüdüğüne dikkati çeken Efendioğlu, "Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı dünyada alanında ilk ve tek fuar. Bu fuar ihracata ciddi katkı sağlayacak. Direkt ihracata yönelik bir fuar. Hindistan, Çin, Mısır, Yunanistan, Endonezya'dan çok ciddi katılım oluyor. Bu yıl katılımların artacağını görüyoruz. Şimdiden rezervasyon yapmak isteyenler var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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