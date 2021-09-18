Bursa'da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

Bursa'da akşam saatlerinde yaşı küçük ehliyetsiz bir çocuk babasının arabasını kaçırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk sokak üzerinde park halinde bulunan araçlara çarparak zor durabildi. Mahalle çocuğu linç etmek isterken olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu mahallelinin elinden kurtardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz yaşı küçük çocuk babasından izinsiz arabanın anahtarını kaçırarak trafiğe çıktı. Bir süre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden genç park halinde bulunan otomobillere çarparak zor durabildi. Mahalleli çocuğu linç etmek isterken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu mahallelinin linç etmesinden kurtardı. Ehliyetsiz çocuk sürücü polis merkezine götürüldü. Mahalleli aileye tepki gösterirken, maddi zararın büyük olduğu öğrenildi. Araçlarında zararı olan mahalleli şikayetçi olurken taraflar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA