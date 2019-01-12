Bursa'da Eğlencenin Yeni Adresi: KA Bar

Çekirge caddesinde eski adıyla banka evleri diye bilinen sıra evlerden biri restore edilerek, Bursa' ya alternatif bir eğlence mekanı olarak faaliyete geçen KA Bar' ın özelikle yaz bahçesi tavsiye edebileceğimiz ender mekanlardan.

Birbirinden farklı bir çok eğlence mekanını bulabilirsiniz fakat KA BAR diğerlerinden farklı bir mekan girişte sizi karşılayan küçük ama şirin İngiliz publarında bulabileceğiniz barı ile dilediğiniz içkiyi tadabilir, alt katında kendi Dart partinizi verebilir, Çarşamba ve Cuma geceleri canlı performanslar izleyebilirsiniz. Ama biz özellikle Club havasındaki üst katı öneriyoruz şömine karşısı sıcak sohbetler yapabileceğiniz yada leziz yemeklerini tadabileceğiniz mutlaka gidilmesi gereken bir mekan, özel geceleriniz için özellikle tavsiye ederiz.

Çekirge caddesinde eski adıyla banka evleri diye bilinen sıra evlerden biri restore edilerek, Bursa' ya alternatif bir eğlence mekanı olarak faaliyete geçen KA Bar' ın özelikle yaz bahçesi tavsiye edebileceğimiz ender mekanlardan.

Birbirinden farkli bir çok eğlence mekanını bulabilirsiniz fakat KA BAR diğerlerinden farklı bir mekan girişte sizi karşılayan küçük ama şirin İngiliz publarında bulabileceğiniz barı ile dilediğiniz içkiyi tadabilir, alt katında kendi Dart partinizi verebilir, Çarşamba ve Cuma geceleri canli performanslar izleyebilirsiniz. Ama biz özellikle Club havasındaki üst katı öneriyoruz şömine karşısı sıcak sohbetler yapabileceğiniz yada leziz yemeklerini tadabileceğiniz mutlaka gidilmesi gereken bir mekan, özel geceleriniz için özellikle tavsiye ederiz.