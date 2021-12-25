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Bursa'da eğlence mekanlarına sahte içki denetimi

Bursa'da eğlence mekanlarına sahte içki denetimi
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, eğlence mekanları sahte içki satışına karşı denetlendi.

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BURSA (AA) - Bursa'da 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, eğlence mekanları sahte içki satışına karşı denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timlerinin katılımıyla merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Mahallesi Arap Şükrü Sokağı'nda, asayiş uygulaması ve eğlence mekanları denetimleri gerçekleştirildi.

Mekanlarda kaçak ve sahte içkiye karşı, bandroller kontrol edildi, 150 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 12 iş yerinden 7'sine işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

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