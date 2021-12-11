Bursa'da eğlence mekanındaki silahlı kavgada bir genç öldürüldü

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu tabancayla vurulan genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Orhangazi- İznik kara yolundaki alkollü eğlence mekanında Özkan K. (20) ile E.A. (21) arasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, yanındaki tabancayla ateş ettiği Özkan K'yi (20) ağır yaraladı.

Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan K, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Özkan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.A. ise jandarma ekiplerinin takibi sonucu İznik ilçesinde yakalandı.

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri

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