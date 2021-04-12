Bursa'da eğlence düzenleyerek Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, eğlence düzenleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 34 bin 650 lira idari para cezası verildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, eğlence düzenleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 34 bin 650 lira idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehreküstü Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'ndeki bir iş hanından yüksek müzik sesi geldiği ihbarı aldı.
Bunun üzerine söz konusu iş hanına gelen polis ekipleri, V.E'nin kiraladığı iş yerinde 10 kişiyle eğlence düzenlediğini tespit etti.
İş yerindeki 11 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin