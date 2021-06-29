Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı - 2
Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralıBursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı
Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Olayda 2 kişi yaralanırken uçakta maddi hasar meydana geldi
DHA-Gündem - Türkiye-Bursa -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı