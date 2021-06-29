Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı - 2
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Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı - 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralıBursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Olayda 2 kişi yaralanırken uçakta maddi hasar meydana geldi

DHA-Gündem - Türkiye-Bursa -

Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı - 2
Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı - 2
Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı - 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
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