Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı

Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralıBursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.