Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı
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Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralıBursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Olayda 2 kişi yaralanırken uçakta maddi hasar meydana geldi

Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı
Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı
Bursa' da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı
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