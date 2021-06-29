Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (3)
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Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (3)

Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

PİLOT: ARKADA EVLER VARDI, BAHÇEYE İNİŞ YAPTIKBursa'da eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle Yunuseli Havaalanı'nın 500 metre yakınındaki bahçeye düşen eğitim uçağının pilotu Serkan Ünverdi, olay anını anlattı.

PİLOT:   ARKADA EVLER VARDI, BAHÇEYE İNİŞ YAPTIK

Bursa'da eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle Yunuseli Havaalanı'nın 500 metre yakınındaki bahçeye düşen eğitim uçağının pilotu Serkan Ünverdi, olay anını anlattı.

Kendisinin ve öğrencisi Rabia Erdun'un sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirten Ünverdi, "Piste iniş yaparken, çok aşırı rüzgar olunca pas geçtik. Pas geçtikten sonra normal tırmanışımızı yaparken motorda arıza oldu, geri dönüşe başladık. Ancak çok aşırı rüzgar olunca, motor da çalışmayınca ineceğimiz yer baktık. Arkada evler vardı, insanlar olduğu için elbette buraya doğru gidemezdik, önümüzde bahçe vardı. Ağaçların üzerine kontrollü acil iniş yaptık. Öğrendiklerimizi uyguladık. Kontrol amaçlı hastaneye geldik. Uçakta da ağır hasar yok, bu uçakla tecrübem var. Sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
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