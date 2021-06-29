Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)
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Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)

Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

SAĞLIK DURUMLARI İYİ Bursa'da eğitim uçuşu sırasında içindeki 2 kişi ile zorunlu iniş yaparken Yunuseli'ndeki bir bahçeye düşen eğitim uçağı havadan görüntülendi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ 

Bursa'da eğitim uçuşu sırasında içindeki 2 kişi ile zorunlu iniş yaparken Yunuseli'ndeki bir bahçeye düşen eğitim uçağı havadan görüntülendi. Motor arızası nedeniyle düşen uçaktan hafif sıyrıklarla kurtulan Pilot Serkan Ünverdi ile öğrenci Rabia Erdun, olayın şokunu atlattıktan sonra bir araya gelerek, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. 

İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN/ BURSA

 


Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
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