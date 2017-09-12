Bursa'da Eğitim Uçağı Tarlaya Mecburi İniş Yaptı

Bursa'da eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı



BURSA - Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan eğitim için kalkan bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, pilot Hasan Hoş yönetimindeki ultralight tipi uçak, Yenişehir Havalimanı'nın kuzeyinde Menşete köyü yakınlarına mecburi iniş yaptı. Uçak tarlaya indi. Pilot ve öğrenci Burak Büyükterzi kazayı ciddi yara almadan atlattı. Yenişehir Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilen pilot ve öğrenci taburcu edilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

(FA-İHS-MŞ)