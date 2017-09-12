Bursa'da Eğitim Uçağı Ceviz Bahçesine Sert İndi

Bursa'nın Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, bir ceviz bahçesine zorunlu iniş sırasında ters döndü.



Yenişehir Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı, uçuş sırasında arızalandı.



Pilot Hasan Hoş'un acil iniş yaptırmaya karar verdiği uçak, havalimanının yaklaşık 5 kilometre uzağına, kırsal Menteşe Mahallesi'nin kuzeyindeki bir ceviz bahçesine sert indi.



Hoş ve öğrencisi Burak Büyükterzi, iniş sırasında yavaşlayıp ters dönen uçaktan yara almadan çıktı.