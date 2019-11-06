Bursa'da eğitim gören yabancı öğrenciler tanışma etkinliğinde buluştu

06.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:54

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören 440 yabancı öğrenci, düzenlenen etkinlikle üniversite ve kent yönetimiyle tanıştı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Uludağ Üniversitesinde bu yıl eğitime başlayan misafir öğrenciler, ULUTÖMER tarafından gerçekleştirilen tanışma programında bir araya geldi.

Programın açılış töreninde konuştuğu belirtilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, son 20 yılda yapılan yatırımlarla eğitim-öğretim imkanlarının büyük bir gelişim gösterdiğine işaret etti.

Üniversitelerinde yürütülen çalışmaların, ticaret ve sanayi odalarının desteklediği çalışmalar ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının, öğrencileri geleceğe hazırlamak için yüzlerce projenin hayata geçmesine vesile olduğunu belirten Çelik, "Özellikle Bursa'mıza eğitim almak için gelen misafir öğrencilerimiz bizler için ayrı bir önem taşıyor. Gelecek yıllarda kentimizin ve ülkemizin gönüllü elçileri olacaklarına inanıyoruz. Hepinize kentimize ve ülkemize bir kez daha 'hoş geldiniz' diyor, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise Bursa Uludağ Üniversitesinin YÖK tarafından belirlenen "uluslararasılaşma" kriterlerini 2019 itibariyle tutturduğunu vurguladı.

Dünyanın 128 ülkesinden 7 bin 170 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Kılavuz, "Resmi belgelerde her ne kadar 'yabancı öğrenci' kelimesi geçse de biz öğrencilerimizi birer misafir olarak görüyoruz. Hepsini konuk olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla tüm yeni öğrencilerimize, 'Kendi yurdunuza, kendi memleketinize hoş geldiniz' diyoruz. Bu yıl ilk kez 440 öğrenci üniversitemize geldi ve Türkçe öğrenmeye başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda ULUTÖMER'in kalitesini daha da yükseltecek, Türkçe öğretim düzeyini geliştirecek ve merkezimizi bu alanda bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Türkçe zor bir dil. Tüm misafir öğrencilerimizi de bu zorluğa talip oldukları için tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da dış ticaret hacmini geliştirmek amacıyla oda olarak çok sayıda proje yürüttüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projelerimizden bir tanesi de Dış Ticaret Elçileri Projemizdir. Bu projemizde özellikle Uludağ Üniversitesinde okumakta olan misafir öğrencilerimizi Bursa'daki ihracatçı şirketlerimizle eşleştirerek öğrencilerimizin de bu şirketlerde aktif olarak görev almalarını hedefliyoruz. Buradan okumak isteyen ve aynı zamanda aktif olarak iş hayatında görev almak isteyen öğrencilerimiz için de böyle bir eşleştirme yapmak istediğimizi duyurmak istiyorum. Biz sizleri ülkemizin doğal elçileri olarak görüyoruz. Burada sadece Türkçeyi öğrenmiyorsunuz, tarihimizi ve kültürümüzü de öğreniyorsunuz. İnşallah hem ülkemizi hem de kendi ülkenizi gelecekte en iyi şekilde temsil edecek donanıma da sahip olacaksınız. Geldiğiniz ülkelere baktığımız zaman bugün burada başta Asya, Avrupa, Afrika olmak üzere dünyanın geleceğini şekillendirecek coğrafyayı görüyorum. İnanın bana dünya ekonomisi önümüzdeki 50 yılda sizlerin coğrafyasında büyüyecek. İşte bunları büyütecek olanlar da sizler olacaksınız. İşte bugün burada başlayan bu ilişki, inşallah Türkiye'yi de gelecekte bu oyunun içerisinde çok önemli bir parça yapacak ve sizlerle birlikte hem ülkemizin hem de kendi ülkenizin kalkınmasına vesile olacaktır."

ULUTÖMER Müdürü M. Asım Yediyıldız ise kurum olarak yürütülen eğitim çalışmalaı ve projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlikte, Bursa'ya ilk kez gelen öğrenciler duygu ve düşüncelerini paylaştı. Büyükşehir Başkan Vekili Süleyman Çelik, Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay gecenin sonunda öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Kaynak: AA