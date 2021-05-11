Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler Kudüs için dua etti
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Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler Kudüs için dua etti

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Yaşam

Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler Kudüs için dua etti Filistinliler Bursa'dan İsrail'i protesto etti Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki saldırılarını protesto etti.

Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler Kudüs için dua etti

Filistinliler Bursa'dan İsrail'i protesto etti

BURSA - Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki saldırılarını protesto etti.

Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Filistinli öğrenciler ikindi namazından sonra İsrail'i protesto etmek için üniversitedeki caminin önünde bir araya geldi. Öğrencilere AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ta destek verdi. Filistinli öğrenciler saldırı altındaki Filistinliler ve Mescidi Aksa için dua etti.

Üzüntülerinin büyük olduğunu ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 'Bugün Uludağ Üniversitesinde okuyan Filistinli kardeşlerimizle birlikte yaşanan zulmü bir kez daha hatırlatmak istedik. Buradan Filistinli kardeşlerimize selam olsun. İslam'ın ve Müslümanlığın izzetini, onurunu güzel bir mücadeleyle sürdürüyorlar. Biz buradan onlara bir destek olmak niyetindeyiz. Kudüs özgürlüğüne kavuşacak o günler uzakta değil bizim gayret ve mücadelemiz tüm dünyaya yayılacak. Hukuk dışı eylemleriyle İsrail Devletinin her daim gösterdiği eylemlerini bir kez daha buradan kınıyoruz' dedi.

Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler Kudüs için dua etti
Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler Kudüs için dua etti
Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler Kudüs için dua etti
Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler Kudüs için dua etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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