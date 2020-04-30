Bursa'da eczane çalışanlarına ücretsiz şehir içi ulaşım
30.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:00
Bursa'da eczane çalışanları 1 Mayıs tarihinden itibaren şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanabilecek.
Bursa'da eczane çalışanları 1 Mayıs tarihinden itibaren şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanabilecek.
Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım iştiraki Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nin (BURULAŞ) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 1 Mayıs tarihinden itibaren eczane çalışanlarının eczane kimlik kartlarını beyan etmek suretiyle şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği duyuruldu.
Kaynak: AA