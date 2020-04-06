Bursa'da ebabil kuşu görüldü Dünyadaki kuş türleri içinde nadir olan ebabil kuşu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde görüldü.

Dünyadaki kuş türleri içinde nadir olan ebabil kuşu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde görüldü.

Üreme dönemi hariç yere konmayan ebabil kuşu, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri çalışanları tarafından bulundu. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen kuş, sağlıklı olduğu tespit edildikten sonra salındı. Ebabilin başka kuş türünden kaçarken yere inmiş olabileceği tahmin edilirken, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyaya yer alan fotoğrafta Küçükkumla Mahallesi'nde ölmüş ebabil kuşları görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA