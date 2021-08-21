Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi ve Osmangazi ilçesi Güneybayır Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler G.E'nin ikamet adresi ve N.G'nin ise bağ evine operasyon düzenledi.

G.E'nin ikametinde, saksı içinde 96 kök Hint keneviri, bakım için kullanılan gübreler, kurutulmaya bırakılmış 480 gram esrar ele geçirildi.

Diğer şüphelinin bağ evinde yapılan aramada ise 112 kök Hit keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 11 kök Hint kenevirine el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz