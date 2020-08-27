Bursa'da duygulandıran '30 Ağustos' röportajları
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Bursa'da duygulandıran '30 Ağustos' röportajları

Bursa'da duygulandıran '30 Ağustos' röportajlarıBursa Büyükşehir Belediyesi'nin, '30 Ağustos Zafer Bayramı' sebebiyle yaptığı sokak röportajında vatandaşlara, '15 bin 55 sayısı sizin için ne ifade ediyor' sorusu soruldu.

27.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:56

Bursa'da duygulandıran '30 Ağustos' röportajları

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, '30 Ağustos Zafer Bayramı' sebebiyle yaptığı sokak röportajında vatandaşlara, '15 bin 55 sayısı sizin için ne ifade ediyor' sorusu soruldu. Çeşitli cevaplar veren vatandaşlar, sayının Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerin sayısının olduğunu öğrenince duygulandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir ekip, sokaktaki vatandaşlara '15 bin 55 sayısı sizin için ne ifade ediyor' sorusunu sordu. Sorulan soruya vatandaşlar ise 'bir şehrin ilçe sayısı, virüsle ilgili hasta sayısı, maske takmayanların sayısı, test sayısı' gibi cevaplar verdi. Daha sonra sayının Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerin sayısı olduğunu öğrenen vatandaşlar ise duygulandı. Bazı vatandaşlar ise doğru cevabı duyduktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden, '15.055 bize çok şey ifade ediyor' ve 'Zafer Ruhu ifadelerini kullanarak paylaştığı video ilgi gördü.

Bursa'da duygulandıran '30 Ağustos' röportajları

Kaynak: DHA

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