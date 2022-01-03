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Bursa'da durdurulan taksiden tarihi eserler çıktı

Bursa'da durdurulan taksiden tarihi eserler çıktı
AA / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa'da bir araçta 177 sikke ve tarihi eser niteliğindeki bir sunum tabağı ele geçirildi.

BURSA (AA) - Bursa'da bir araçta 177 sikke ve tarihi eser niteliğindeki bir sunum tabağı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Nilüferköy Mahallesi'nde şüpheli A.Y'nin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, yol kontrol ve arama faaliyetinde içinde şüpheli A.Y'nin bulunduğu taksiyi durdurdu.

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, Roma döneminden kalma sunum tabağı ve 25 gümüş sikke ile Roma ve Bizans dönemlerine ait 152 sikke bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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