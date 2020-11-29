Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi
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Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

29.11.2020 01:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 01:44
Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla durdurulan araçta 1022 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla durdurulan araçta 1022 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şehir dışından İnegöl'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı tespit edilen araç, ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1022 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Araçta bulunan A.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken şüpheliler A.O. ve A.H. ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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