Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde, hassas tartı ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
12.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:05

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde, hassas tartı ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçeye bağlı kırsal Ortaköy yolu üzerinde devriye görevi yaparken şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan polis ekipleri, sentetik uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Ekipler, araç sahibi Y.U'yu gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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