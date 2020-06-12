Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde, hassas tartı ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde, hassas tartı ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçeye bağlı kırsal Ortaköy yolu üzerinde devriye görevi yaparken şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, sentetik uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ekipler, araç sahibi Y.U'yu gözaltına aldı. Kaynak: AA