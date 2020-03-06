Bursa'da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri
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Bursa'da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri düzenledi.

06.03.2020 01:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 01:52
Bursa'da

Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Dünya Kadınlar Günü" konseri düzenledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda piyanist Hande Dalkılıç sahneye çıktı, konseri şef Naci Özgüç yönetti.


Gecede, Cemal Reşid Rey'in "Piyano ve Orkestra için Katibim Türküsü Üzerine Çeşitlemeler" ve Anton Dvorak'ın "Senfoni No.8, Op: 88" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.


Konser sonunda piyanist Dalkılıç ve orkestra uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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