Bursa'da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri

06.03.2020 01:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 01:52

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda piyanist Hande Dalkılıç sahneye çıktı, konseri şef Naci Özgüç yönetti.



Gecede, Cemal Reşid Rey'in "Piyano ve Orkestra için Katibim Türküsü Üzerine Çeşitlemeler" ve Anton Dvorak'ın "Senfoni No.8, Op: 88" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.



Konser sonunda piyanist Dalkılıç ve orkestra uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA