Bursa'da Düğündeki Silahlı Kavga Davası

Bursa'da düğünde 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 12 sanıktan 6'sının tahliye edilmesine karar verildi.



Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Enver, Erdinç (34), Metin (21), Çetin (22), Metin (21), Çetin (55), Alişan (34) ve Cengiz Çedik (35), Serkan, Doğan, Volkan ve Eyüp Özçimen ile olayda ölen ve yaralanan kişilerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan Volkan Özçimen, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Sadece gelin almada silahla havaya ateş açtığını öne süren Özçimen, "Silahımdan çıkan kurşunla herhangi bir yaralanma veya ölü varsa vereceğiniz cezaya razıyım." dedi.



Enver Çedik ise olay sırasında Efkan Özçimen'e ateş ettiğini belirtti.



Panayır Mahallesi'nde ele geçirilen silahın kendisine ait olduğunu kaydeden Çedik, "Tutukluluk durumumu mahkeme heyetine bırakıyorum." ifadesini kullandı.



Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda yaklaşık 30 aydır tutuklu bulunan sanıklardan Çetin ve Metin Çedik ile Volkan, Doğan, Serkan ve Eyüp Özçimen'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde 31 Mayıs 2015'te bir Roman çiftin düğünde grupların oynama sırasını belirleyen 32 yaşındaki Efkan Özçimen ile Enver Çedik arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, olaya bu kişilerin yakınları da karışmıştı.



Tabancalarla ateş edilmesi sonucu yaralanan Efkan Özçimen ve Enver Çedik'in de aralarında bulunduğu 9 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Efkan Özçimen ve arkadaşı Savaş Göçük (34) ile Enver Çedik'in annesi Saniye Çedik (53), hastanelerdeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından 12 kişi tutuklanmıştı.