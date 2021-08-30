Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü
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Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir düğünde kavga çıktı, yumruklar havada uçuştuOlay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde önceki gece yaşandı.

Bursa'da bir düğünde kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde önceki gece yaşandı.

Edinilen bilgiye göre bir mahalle düğünde yüksek sesten rahatsız olan mahalleli ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga ile ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki diğer vatandaşların durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi. - BURSA

Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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