Bursa'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, kız ile erkek tarafları arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.Ü. bıçakla B.Ç. ve K.Ç'yi yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan K.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli F.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: AA