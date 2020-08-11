Bursa'da düğün ve nişan törenleri 2 saatle sınırlandırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da düğün ve nişan törenleri 2 saatle sınırlandırıldı

BURSA Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi.

Bursa'da düğün ve nişan törenleri 2 saatle sınırlandırıldı
11.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:27

BURSA Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.

Bursa Valiliği, kentte sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler için yeni önlemler aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda, düğün, nişan ve sünnet düğünleri, aynı gün içinde en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılacak. Bu tür etkinliklerden önce kaymakamlıklara bilgi verilecek.

Düğün konvoyları ise en fazla 10 araç ile oluşturulacak. Yemek ve ikramlar da mümkünse ambalajlı servis edilecek.Bursa Valiliği yeni önlemlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada düğünler ve mevlidler ile asker uğurlama eğlencelerinde ek tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır." Tüm etkinliklerin 10.00 ile 24.00 saatleri arasında, 2 saatte bitecek şekilde planlanması gerektiği anlatılan açıklamada, saat aralığının kolluk birimleri ile kaymakamlıklara dilekçeyle bildirilmesi gerektiği kaydedildi.  

Düğün, nişan, kına, mevlid, sünnet törenlerinin mümkünse açık alanda ve 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde yapılması istenilen açıklamada, "Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Güncel
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin...
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Magazin
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
'G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir' diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Yeşim Salkım Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ağustos Akdeniz Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: Bursa'da düğün ve nişan törenleri 2 saatle sınırlandırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 16:27:32. #1.15#
title