Bursa'da düğün arifesinde nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis
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Bursa'da düğün arifesinde nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

22.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:32
Bursa'da düğün arifesinde nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

Bursa'da düğünlerinden bir gün önce nişanlısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da düğünlerinden bir gün önce nişanlısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yunus Emre A'nın ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Öldürülen Songül Yalçın'ın ailesi ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, önceki beyanlarına ekleyeceği bir şeyin olmadığını ifade etti.

Sanığın olay sonrası rahat tavırlar sergilemesi ve nişanlısını yaralı halde bırakıp fatura ödemeye gitmesinden, pişmanlık duymadığının anlaşıldığı gerekçesiyle takdir ve tahrik indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Yunus Emre A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet, sanığın tutukluluğunun devamını da kararlaştırdı.

Olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çiftin birlikte yaşayacağı evde, 8 Temmuz 2019'da düğünlerinden bir gün önce Songül Yalçın ile nişanlısı Yunus Emre A. arasında tartışma çıkmıştı.

Gelinlik almaya gitmek için buluşan çiftin arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

Songül Yalçın'ı darbeden Yunus Emre A, nişanlısını yaralı halde bırakıp fatura ödemeye gitmişti.

Eve döndüğünde nişanlısının nefes almadığını gören Yunus Emre A'nın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırmış ancak Songül Yalçın kurtarılamamıştı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olay saatlerinde eve girip çıkan tek kişinin Yunus Emre A. olduğunu belirlemişti.

Arkadaşının evinde gözaltınla alınan Yunus Emre A, daha sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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