Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

AA / Emin İleri - Haberler | Güncel
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

BURSA (AA) - Bursa'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesi Görükle semtinde umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 380 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 26'sına 19 bin lira idari para cezası kesildi.

Drone ile takip edilen denetimlerde bin 400 kişi sorgulandı, 35 iş yerine işlem yapıldı.

Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

AA / Emin İleri - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

 Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Sezai Temelli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülşen Ebru Gündeş İrem Derici Burak Yamantürk
Spor Marcao Mesut Özil Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 08:16:12. #1.12#