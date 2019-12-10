Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası
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Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde trafikte drift yapan iki sürücüye 10 bin 900 lira ceza kesildi.

10.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:40
Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası

'nın merkez Nilüfer ilçesinde trafikte drift yapan iki sürücüye 10 bin 900 lira ceza kesildi.

İl ekipleri, iki otomobilin sürücülerinin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan sürücüler N.M.M. ve Y.E.K'ye, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Ehliyetlerine iki ay süreyle el konulan bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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