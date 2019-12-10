Bursa'da drift yapan sürücüler emniyetten kaçamadı
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Bursa'da drift yapan sürücüler emniyetten kaçamadı

Bursa'da kırmızı ışıktan kalkarken drift yapan iki sürücüye 14 bin 90 lira ceza kesilerek, sürücü belgelerine 2 ay el konuldu.

10.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:19
Bursa'da drift yapan sürücüler emniyetten kaçamadı

'da kırmızı ışıktan kalkarken drift yapan iki sürücüye 14 bin 90 lira ceza kesilerek, sürücü belgelerine 2 ay el konuldu.


Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kavşakta drift yapan iki sürücünün tehlikeli hareketleri başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Yolda "yanlama" yaparak hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan sürücülerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken, olayla ilgili polis ekipleri harekete geçti. 16 YK 592 plakalı araç sürücüsü Y.E.K. ile 16 KOR 90 sürücüsü N.M.M.'yi gözaltına alan ekipler, iki sürücüye toplam 14 bin 90 lira ceza keserek, sürücü belgelerine 2 ay el koydu. - BURSA

Kaynak: İHA
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