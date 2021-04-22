Bursa'da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor
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Bursa'da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor

Bursa'da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da evsiz bir kadın, semt pazarlarında geceliyor.

Bursa'da evsiz bir kadın, semt pazarlarında geceliyor. Çarşamba Pazarı'nda yere serdiği kartonun üzerinde battaniyesiyle sabahlayan 43 yaşındaki H.Ö.'nün yaşadığı sıkıntılara rağmen, "Allah sevdiği kuluna çektirirmiş, kimseden beklentim yok. Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" demesi izleyenleri duygulandırdı.

Gece 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Kapalı Semt Pazarı'nda bir kadını yerde battaniyeye sarılmış halde gören gazeteciler, kendisine yardım etmek istedi. Soğuk ve yağmurlu gecede gazetecilerden sadece bir bardak sıcak çay isteğinde bulunan evsiz kadının hayata tutunma çabası görenlere duygu dolu anlar yaşattı. 43 yaşında olduğunu söyleyen çaresiz kadın, 'Allah sevdiği kuluna çektirirmiş. Kimseden bir beklentim yok" dedi.

Gazetecilerin çay ikram ettiği H.Ö. yardım isteğini de kibarca reddederek, "Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa'da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor
Bursa'da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor
Bursa'da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor
Bursa'da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor
Bursa'da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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