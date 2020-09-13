Bursa'da domuz avında vurulan kişi öldü
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Bursa'da domuz avında vurulan kişi öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde domuz avında tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da domuz avında vurulan kişi öldü
13.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:46

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde domuz avında tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, N.K. (50) ve F.Ö. (60), kırsal İnegazi Mahallesi'ne yaban domuzu avına gitti.

Domuza ateş ettiği öne sürülen N.K'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, yaklaşık 125 metre uzaklıktaki patikada bekleyen F.Ö'ye isabet etti.

Yaralanan F.Ö, 112 Acil Servis ekibince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

F.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan N.K, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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