Bursa'da dolu yağışı mahsülleri vurdu
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Bursa'da dolu yağışı mahsülleri vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Keles ilçesinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi.

Bursa'nın Keles ilçesinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi.

Bursa'nın Keles ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Fındık tanesi büyüklüğündeki dolu nedeniyle çilek arazisi başta olmak üzere, diğer tarım ürünleri zarar gördü.

Yağışın ardından tarlaya ve bağlarına giden çiftçiler, zarar gören tarım ürünlerini inceledi. - BURSA

Bursa'da dolu yağışı mahsülleri vurdu
Bursa'da dolu yağışı mahsülleri vurdu
Bursa'da dolu yağışı mahsülleri vurdu
Bursa'da dolu yağışı mahsülleri vurdu
Bursa'da dolu yağışı mahsülleri vurdu
Bursa'da dolu yağışı mahsülleri vurdu
Bursa'da dolu yağışı mahsülleri vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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