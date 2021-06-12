BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

BURSA'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, önlem almaya çalıştı.

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Mesken mahallelerinde sağanak nedeniyle, bazı sokaklarda su taşkınları oluştu. Haziran ayında yağan dolu nedeniyle, pek çok vatandaş da araçlarının üzerine kartonlar koyarak önlem aldı.

BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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