Bursa'da dolmuşun çarptığı yaya ağır yaralandı
28.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:28
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dolmuşun çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dolmuşun çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Altıparmak Caddesi'nde seyreden G.G. idaresindeki 16 D 0393 plakalı taksi dolmuş, yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan Önür'e (42) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak başını kaldırıma çarpan yaya yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine götürülen Önür'ün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu