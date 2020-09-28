Bursa'da dolmuşun çarptığı yaya ağır yaralandı
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Bursa'da dolmuşun çarptığı yaya ağır yaralandı

28.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:28
Bursa'da dolmuşun çarptığı yaya ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dolmuşun çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dolmuşun çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Altıparmak Caddesi'nde seyreden G.G. idaresindeki 16 D 0393 plakalı taksi dolmuş, yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan Önür'e (42) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak başını kaldırıma çarpan yaya yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine götürülen Önür'ün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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