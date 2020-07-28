Bursa'da, dolmuşlara 'koronavirüs' denetimi
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Bursa'da, dolmuşlara 'koronavirüs' denetimi

Bursa'da, dolmuşlara 'koronavirüs' denetimiBursa'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, kapasitesinden fazla yolcu alan dolmuş ve minibüs sürücülerine ceza yazdı.

28.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:41

Bursa'da, dolmuşlara 'koronavirüs' denetimi

Bursa'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, kapasitesinden fazla yolcu alan dolmuş ve minibüs sürücülerine ceza yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son günlerde Bursa'yı en çok vaka sayısı artan şehirler arasında olduğunu açıklamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Motosikletli Yunus Timleri Amirliği ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarırken, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. Trafik polisleri ile birlikte uygulama noktası oluşturan Yunus ekipleri, dolmuş ve minibüsleri de denetledi. Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan dolmuş ve minibüs sürücülerine ceza kesildi.

Ekiplerin durdurduğu bir minibüste, 2'si çocuk 7 kişinin ayakta yolculuk ettiği görülürken, sürücü Ayhan Günay'a fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası uygulandı.

Bursa'da, dolmuşlara 'koronavirüs' denetimi

Kaynak: DHA

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